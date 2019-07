V prvem polletju je neto dobiček po manjšinskih deležih dosegel 28,5 milijona evrov in se v primerjalnem obdobju povečal za 13,9 odstotka, so danes sporočili iz družbe.

!Po uspešnem lanskem letu smo nadaljevali z doseganjem izjemnih stopenj rasti. Največ zahvaljujoč Argeti, znamkam iz kategorije pijač, kot so Cedevita, Cockta in Donat Mg, ter Farmacije in Dietpharme,! je dejal podpredsednik uprave Atlantic Grupe Zoran Stanković.

Kot so zapisali, sta na rast prihodkov od prodaje najbolj vplivala področja delikatesni namazi z 9,7-odstotno rastjo in pijače s 3,5-odstotno rastjo. Kot največja posamezna kategorija je izstopalo področje kava z 71 milijoni evrov prihodkov od prodaje in 20,7-odstotnim deležem v skupnih prihodkih.

V distribucijskem delu poslovanja so vsi trgi rasli, največ ali za 11,8 odstotka je zrasel hrvaški trg. V skupni prodaji so lastne blagovne znamke predstavljale 65,4 odstotka, distribucija blagovnih znamk principalov 26,1 odstotka in lekarniška veriga Farmacija 8,5 odstotka.

K povečanju inovacij v programu sladko in slano bo po njihovih pričakovanjih prispeval nov laboratorij za raziskovanje in razvoj v Štarku. Rast v kategoriji pijač pa je med drugim posledica lansiranja novih izdelkov, predvsem Cockte free, in oglaševalskih kampanj za Cedevito, ki letos praznuje 50 let obstoja.

Konec marca je Atlantic Grupa odprla nov logistično-distribucijski center v bližini Velike Gorice, ki, kot so izpostavili, zagotavlja ustrezno logistično podporo za dolgoročni razvoj distribucijskega poslovanja. Investicija je znašala 20 milijonov evrov.