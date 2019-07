Pametne naprave za nošenje najpogosteje prihajajo v obliki pametnih ur ali športnih zapestnic. Veliko pozornosti pri obeh je posvečeno merjenju športne aktivnosti, zato jih številni kupujejo prav s tem namenom oziroma v želji, da bi jih aplikacije na teh napravah spodbudile k aktivnejšemu načinu življenja. Naprave za nošenje pa niso uporabne zgolj za tiste, ki želijo razviti nove navade, temveč tudi za tiste, ki se želijo kakšne neželene navade znebiti. Prav to obljublja pametna zapestnica keen.

Ta deluje zelo enostavno. Uporabnik si jo nastavi na zapestje, jo poveže z aplikacijo na mobilniku ali tablici z operacijskim sistemom ios ali android ter napravi pokaže, kaj je razvada, ki se je želi odvaditi. To stori tako, da po pritisku gumba za učenje razvade to izvaja 15 sekund. Lahko gre za igranje z lasmi, grizenje nohtov, puljenje las, obrvi, trepalnic ali kar koli drugega, kar vključuje gibanje roke. Ko se zapestnica s pomočjo senzorjev za gibanje nauči prepoznati razvado, uporabnika vsakič, ko se spozabi, opozori z nežno vibracijo.

Zamisel za zapestnico je nastala iz potrebe. Aneela Idnani Kumar, ki si je več kot dvajset let nenadzorovano pulila obrvi in trepalnice, je svojo težavo dolgo skrivala pred znanci in družino, naposled pa je o tem spregovorila s soprogom Sameerjem Kumarjem. Staknila sta glavi in se lotila izdelave pametne zapestnice, ki bi pomagala pri njenih težavah. Izdelek je Aneela sprva preizkusila na sebi, ko je ugotovila, da deluje, pa sta z možem zagnala prodajo zapestnice pod okriljem njunega novega podjetja HabitAware.

Zapestnica si lahko zapomni do štiri različne razvade hkrati. Če je bila kakšna vnesena ponesreči ali površno, jo lahko vsak hip posodobite, možno pa je tudi brisanje starih razvad. Razvijalci sicer svetujejo, naj novi uporabniki za začetek vnesejo zgolj eno razvado in se navadijo na delovanje naprave. Hkrati opozarjajo, da ta sama od sebe ne odpravlja neželenih gibov. Zapestnica zmore uporabnika zgolj opozoriti, kaj počne z rokami. Prekinitev giba je zato še vedno odvisna izključno od zmožnosti posameznika. Priznavajo tudi, da naprava ni bila klinično testirana in da njen učinek ocenjujejo predvsem na podlagi izkušenj uporabnikov. So pa raziskave v preteklosti že pokazale, da lahko naprave, ki opozarjajo na neželene gibe, pomagajo pri odpravljanju neželenih navad.