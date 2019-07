Nikoloz Basilašvili je minuli konec tedna dobil najmočnejši teniški turnir v Hamburgu. Gruzijec je ubranil lansko zmago in osvojil tretji turnir serije masters v karieri. Skupni imenovalec njegovih zaporednih zmag v Hamburgu in lanske v Pekingu je, da so imeli vsi trije turnirji oznako 500, kar pomeni, da so od njih močnejši le mastersi z oznako 1000. Sedemindvajsetletni Gruzijec je drugo leto zapored izkoristil odsotnost najboljših igralcev na svetu, ki se po Wimbledonu pripravljajo na trdi podlagi, saj se bo konec avgusta v New Yorku začel zadnji teniški turnir največje četverice.

Turnir v Hamburgu poteka na pesku, letos pa si je posebej želel zmage domači up Aleksander Zverev. Nemec je v polfinalu proti Basilašviliju v tretjem nizu serviral za zmago in zapravil dve zaključni žogici. Tudi finale je 16. igralec sveta dobil v treh nizih, potem ko je bil boljši od Rusa Andreja Rubleva, ki je na poti do zaključnega dvoboja izločil prvega nosilca Avstrijca Dominica Thiema. Zanimivo je, da je Basilašvili lani osvojil turnir v Hamburgu kot kvalifikant, letos pa je v Nemčijo pripotoval kot četrti nosilec. Tudi lani je bila njegova pot do zmage trnova, saj je v finalu proti Argentincu Leonardu Mayerju v odločilnem nizu zaostajal s 3:5.

Na turnirju v Hamburgu na trenerski tribuni ni bilo Ivana Lendla, ki je prekinil sodelovanje z Aleksandrom Zverevom. Nemec je v enem od intervjujev kritiziral nekdanjega najboljšega igralca sveta, ki se je odločil za prekinitev sodelovanja. »Verjamem, da lahko Saša postane še boljši igralec. Toda trenutno ga zanima preveč stvari, ki niso povezane s tenisom,« je Zverevu sporočil Ivan Lendl.

Izmed slovenskih teniških igralcev se je minuli teden izkazal Blaž Rola. Ptujčan je pred bližajočim se turnirjem v Portorožu, kjer bo četrti nosilec, potrdil dobro pripravljenost. Rola se je na turnirju svetovnega izziva v Tampereju prebil v polfinale, zato je krepko napredoval na svetovni lestvici. S 161. je napredoval na 145. mesto. Aljaž Bedene je izgubil osem mest in je 91. Vrstni red na vrhu se danes ni veliko spremenil, največji napredek pa so naredili igralci, ki so blesteli v Hamburgu. Andrej Rublev je denimo napredoval kar za 29 mest in je 49., polfinalist Španec Pablo Carreno Busta pa je z 59. napredoval na 47. mesto.

V ženski konkurenci je Polona Hercog edina slovenska igralka, ki je zbrala več kot 1000 točk, kar ji na svetovni lestvici prinaša 53. mesto. Tamara Zidanšek je zaradi slabšega nastopa v Palermu s 56. mesta nazadovala na 60. Konjičanka je bila na Siciliji četrta nosilka, a je morala v drugem krogu priznati premoč Belorusinji Ljudmili Samsonovi. Kaja Juvan ostaja 111. igralka sveta, Dalila Jakupović pa je napredovala za tri mesta in je 144. Ankarančanka se je na turnirju v Latviji v drugem krogu dobro upirala kasnejši zmagovalki Anastaziji Sevastovi. Vrstni red v prvi svetovni deseterici se ni spremenil, na vrhu ostaja Avstralka Asleigh Barty.