Italijanska vlada migrantom na ladji ne dovoli vstopa na italijansko ozemlje, dokler ne bodo druge države Evropske unije sporočile, da so jih pripravljene sprejeti. Hkrati so v Rimu sporočili, da bodo vstop v državo dovolil šestim mladoletnikom.

Evropska komisija si sicer danes prizadeva, da bi našla države, ki bi bile pripravljene to storiti. Kot se je izvedelo v Bruslju, pogovori o tem še potekajo, navaja APA.

Italijanska obalna straža je v četrtek zvečer v Sredozemskem morju rešila 140 migrantov, ki so se z dvema gumijastima čolnoma odpravili na pot iz Libije v Evropo in na morju zašli v težave. Pred libijsko obalo se je sicer v četrtek zgodila nova migrantska tragedija, ki naj bi zahtevala do 200 smrtnih žrtev.

Rešene migrante je prevzela ladja Gregoretti, a ji italijansko notranje ministrstvo sprva ni dovolilo vplutja v katero od italijanskih pristanišč. To je storilo šele v nedeljo.