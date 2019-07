Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v petek ukazal, da mora okoli 130 migrantov, ki so jih v sredo rešili z dveh improviziranih čolnov v Sredozemskem morju, ostati na krovu ladje obalne straže, dokler jih ne bodo druge evropske države pripravljene sprejeti.

Ladja Gregoretti se je s prebežniki na krovu danes zasidrala v Augusti na Siciliji, je sporočil italijanski minister za promet Danilo Toninelli. EU se mora sedaj odzvati, kajti vprašanje migrantov se tiče celotnega kontinenta, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Z ladje so sicer iz zdravstvenih razlogov dovolili več migrantom, med njimi noseči ženski, njenemu možu in njunima otrokoma, je navedlo notranje ministrstvo.

Še vedno odmeva tudi nedavna tragedija s prebežniki, ki so utonili v brodolomu čolna v Sredozemskem morju, in ki bi po navedbah človekoljubnih organizacij lahko terjala precej višji smrtni davek. Libijska obalna straža je po brodolomu rešila 160 ljudi, iz morja pa so doslej potegnili 67 trupel. Natančno število pogrešanih še ni znano, saj krožijo nasprotujoči si podatki, navaja dpa.