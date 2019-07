Mehanikom moštva Red Bull v letošnji sezoni resnično ni para. Potem ko so pred dvema tednoma na VN Velike Britanije v Silverstonu pnevmatike na bolidu Pierra Gaslyja zamenjali v pičlih 1,9 sekundah in s tem za stotinko popravili prejšnji svetovni rekord, so minuli konec tedna v Hockenheimu svoj dosežek še izboljšali.

Izjemen podvig jim je uspel v 46. krogu dirke, ko je v bokse prišel Max Verstappen, postanek pa je bil končan skoraj v trenu očesa, saj je trajal vsega 1,88 sekunde. Nizozemski dirkač jim je bil za njihovo urnost bržkone izjemno hvaležen, saj je ciljno črto prečkal kot prvi in se razveselil druge zmage v sezoni.