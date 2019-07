Po prvih podatkih je nesrečo povzročil 62-letni Čeh, ki je vozil v smeri proti Jelšanam. V blagem desnem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal 47-letni voznik motroja, ki je imel s seboj tudi 35-letno sopotnico, sledilo je silovito čelno trčenje.

Motorista so na kraju nesreče oživljali, nato pa so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Od tam so nekaj po 12:00 uri sporočili, da je motorist podlegel poškodbam. V nesreči se je poškodovala tudi sopotnica, ki pa so jo odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico, so sporočili s PU Koper.