Le Zdravljica, ki bi jo zaigrali v čast zmagovalcu, je manjkala, in v Loketu na Češkem bi bil za slovenskega motokrosista Tima Gajserja in njegove navijače, ki jih je bila tam znova nepregledna množica, današnji dan popoln. No, pa saj je bil vseeno zelo blizu temu. Gajser je namreč tokrat po kar sedmih zaporednih zmagah na dirkah elitnega razreda MXGP osvojil skupno drugo mesto, himna, ki so jo zaigrali tokrat, pa je bila marseljeza. Zmagal je namreč Francoz Romain Febvre, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah, obakrat pred Gajserjem in obakrat pred tretjeuvrščenim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem.

Gajser je v sobotnih kvalifikacijah sicer zasedel tretje mesto, na katerem je nato prevozil tudi večino prve današnji dirke. Na precej trdi progi s slabim oprijemom se je najprej odločil za bolj široke linije, nato pa zamenjal taktiko in skrajšal ovinke ter stopnjeval ritem in nekaj minut pred koncem prišel mimo Seewerja na drugo mesto. V drugi vožnji se je Gajser po startu izstrelil na drugo mesto, pred njim je bil tokrat le Seewer, a je oba hitro prehitel Febvre, Gajser pa se je kasneje uvrstil pred Švicarja. Febvre pa je tokrat ostal nedosegljiv, kar je pomenilo, da se je najboljšemu slovenskemu dirkaču to pot izmuznila skupna zmaga na dirki. Ta je torej s polnim izkupičkom 50 točk pripadla Febvru, Gajser je bil s 44 točkami drugi, Seewer pa s 40 tretji, kar je hkrati pomenilo, da je slovenski motokrosist še utrdil in povečal vodstvo v skupnem seštevku. V tem ima namreč zdaj že 582 točk, kar je 177 več od drugouvrščenega Seewerja (405), na tretjem mestu pa je četrtouvrščeni Francoz Gautier Paulin s 379 točkami. »Na prvi dirki sem dobro startal in se hitro prebil na prvo mesto. Počutil sem se dobro, posebnega pritiska tekmecev ni bilo, zato sem iskal nove linije in si tako nabral nekaj sekund prednosti pred Gajserjem, kar je bilo dovolj za zmago. V drugo sem sicer startal slabše, naredil nekaj napak, a sem se tokrat res dobro počutil, pritisnil in se prebil na vrh. V tem trenutku mi ta zmaga resnično pomeni vse. Občutke je težko opisati, vesel pa sem tudi zaradi svoje ekipe in upam, da bo v prihodnje zmag še več,« je po dirki povedal današnji zmagovalec Romain Febvre.

Na Češkem je v kvalifikacijah razreda MXGP nastopil tudi Klemen Gerčar, ki pa ga ni bilo na dirki. V šibkejšem razredu MX2 je medtem nastopil Jan Pancar in dobil nove točke. V prvi vožnji je bil 17., v drugi 19., skupno pa je to zadoščalo za 19. mesto. Najboljši trije so bili Španec Jorge Prado pred Nemcem Henryjem Jacobijem in Dancem Thomasom Kjerjem Olsenom. Sezona se bo nadaljevala prihodnji teden v Belgiji.