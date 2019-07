Orban: Demokracija da, liberalizem ne

Madžarski premier Viktor Orban je danes v romunskem mestu Baile Tusnad tradicionalno nagovoril v sosednji državi živeče rojake. Glavne teme so bile migracije, EU ter madžarsko gospodarstvo in prihodnost. Izpostavil je politične in gospodarske uspehe Madžarske ter se vnovič zavzel za svoj koncept "liberalne demokracije".