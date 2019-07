Marsikdo bi ob druženju z obema malima športnima terencema, 4,27 metra dolgim 500X in tri centimetre krajšim renegadom, jasno, (po)mislil na vse kaj drugega, no, nam pa so misli sprva odplavale k nogometu. Vse skupaj je šlo celo tako daleč, da smo bili prepričani, da bo barva renegada črna. Sprva smo namreč vozili belega 500X, in ker so barve Juventusa črno-bele, se nam je zdela zgoraj zapisana stvar samoumevna. Pa ni bila. Renegade je bil vijolično-modre barve, ki se mu je zelo podala in poudarila njegovo zunanjo podobo, ki je precej drugačna od vseh konkurentov, podobno pa velja tudi za fiata 500X. S tega vidika si zaslužita zgolj pohvale, saj vsak na svoj način izražata svoj značaj. Ker avtomobila prihajata iz istega koncerna, pa vseeno ni bilo čudno niti, da sta si bila pri nekaterih drugih rečeh tudi precej podobna. Ali celo enaka, kot recimo pri motorjih. Oba sta namreč poganjala 1,6-litrska turbodizelska štirivaljnika s 120 konji (88 kilovati) moči v kombinaciji s 6-stopenjskima samodejnima menjalnikoma. Ker je 500x za skoraj 100 kilogramov težji, je bilo razumljivo, da je pri pospeševanju deloval manj odločno (do stotice denimo potrebuje pol sekunde več od tekmeca 10,7:10,2), je bil pa, zanimivo, manj požrešen, saj nam je na 100 kilometrov popil tri decilitre dizelskega goriva manj (7,2:7,5), kar gre bržčas pripisati tudi jeepovi obliki, ki je bolj škatlasta in zaradi katere je avto tudi konkretno višji, za cel decimeter (1,6:1,7 metra).

No, nemara to slednje in morda tudi še kaj drugega privede tudi do tega, da se velika razlika občuti med vožnjo obeh avtomobilov. Priznati moramo, da nas v tem elementu ne en ne drugi sicer nista povsem prepričala, na trgu je kar nekaj podobnih športnih terencev, ki so glede tega prijaznejši in v različnih pogledih udobnejši, se je pa na običajnih cestah za veliko bolj umirjenega izkazal 500X, medtem ko smo se pri renegadu na trenutke počutili kar malce nemirno, saj je bil že na semaforju v mirovanju precej glasen in se je malce tresel. Drugače je bilo na neurejenih in makadamskih cestah, kjer je renegade bolj domač, v mestu, na avtocesti in v ovinkih pa je bil 500X bolj suveren.

Precej se razlikujeta tudi notranjosti obeh avtomobilov, pri čemer si oba delovna prostora znova zaslužita kar precejšnjo pohvalo. Že zato, ker se med seboj kljub sorodstvenim odnosom povsem razlikujeta, nadalje zato, ker sta precej posebna, pa tudi zaradi dokaj visoke kakovosti izdelave, pri čemer v pozitivno smer še dodatno odstopa jeep. Ne ravno visoke ocene pa medtem ne moremo nameniti njunima infozabavnima sistemoma, saj se nam je pri obeh dogajalo, da je ekran tu in tam zmrznil ali da se je prekinila brezžična povezava s telefonom in se nato sama od sebe spet vzpostavila. Kar se prostora tiče, ga medtem za svoji velikosti oba ponujata dovolj tako spredaj kot zadaj, povsem spodobna sta tudi prtljažnika, ki ju na papirju loči zgolj liter, v praksi pa je 351 jeepovih litrov zaradi že omenjene škatlaste oblike uporabnih bolj kot tudi povsem solidnih 350 fiatovih.

Stopnjama opreme cross pri fiatu in limited pri jeepu ne manjka prav nič, prav tako zadovoljita tudi omenjena motorja. Vseeno pa je italijan s 24.990 evri kar konkretno ugodnejši od ameriškega italijana s 27.690. Več pa v sklepu.