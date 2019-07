Tekma je imela dva dramatična zasuka. V vodi je bil najhitrejši Litovec Danas Rapsys, a bil zaradi prehitrega starta diskvalificiran. Posledično se je drugega zlata in obrambe naslova prvaka iz Budimpešte 2017 veselil Kitajec Sun Yang, osumljen dopinga, česar pristojni na Mednarodni plavalni zvezi niso rešili v slabem letu dni in sami poskrbeli za proteste plavalcev, saj bo škoda nepopravljiva, če bo Kitajec kaznovan naknadno na septembrskem zaslišanju na športnem razsodišču v Lozani.

Do srebra je prišel Japonec Katsuhiro Matsumoto, do brona pa sta srečno priplavala Rus Martin Maljutin in Britanec Duncan Scott. Na podelitvi Britanec ni želel čestitati Yangu, ki se je tekmeca nato takoj lotil verbalno in neokusnim gestikuliranjem.

Duncan prav tako ni želel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra za skupno fotografiranje, čeprav je Fina dan pred tem izrekla opomin Avstralcu Macku Hortonu, ki si je isto privoščil ob podelitvi v nedeljo na 400 m prosto. Ko so plavalci odšli ob bazenu, kjer sledi novo fotografiranje, je bil ob Yangu le še Rus, televizijske kamere pa so skušale prikriti napake Fine in hitro pokazale bazen in startno listo za naslednjo tekmo.

Na Fini se očitno še vedno ne zavedajo, kakšno škodo doživlja aktualno svetovno plavanje. Javnost se namesto z dosežki plavalcev ukvarja s primerom Sun Yang, Fina pa z opomini in grožnjami plavalcem, da se morajo udeležiti podelitev in slikanj, še dodatno daje podlago za nove debate, saj se je odločila za grožnje poštenim športnikom.

Ob koncu dneva je sledila še druga »dopinška plavalna zgodba«. Američanka Lilly King že vse od olimpijskih iger v Rio de Janeiru nasprotuje ruski tekmici in svetovni rekorderki Juliji Jefimovi. Vsaj ta zgodba je imela na koncu lepši razplet. Po tesni zmagi Kingove sta si plavalki čestitali.