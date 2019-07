Tjaša Oder je na svetovnem prvenstvu v Gwangjuju v močni konkurenci plavalk – v njeni skupini so med drugimi nastopile svetovna prvakinja in rekorderka Američanka Katie Ledecky, Kitajka Jianjiahe Wang in evropska podprvakinja Nemka Sarah Koehlerter – nastope na 1500 m prosto končala v polfinalu. S časom 16:10,14 je vpisala drugi najboljši dosežek v karieri, ki pa je na koncu zadostoval za 10. mesto.

Nekdanja mladinska svetovna prvakinja je na tekmi stik z najboljšimi držala do 800-metrske razdalje, v nadaljevanju pa so ji moči začele pojenjati. Na vsakem obratu je izgubila po nekaj desetink sekunde in v svoji skupini končala kot šesta, s skoraj 22 sekundami zaostanka za zmagovalko Ledeckyjevo. »Zadovoljna sem, a hkrati tudi nekoliko razočarana. Mislim, da bi morda lahko dosegla tudi izid 16:02, če bi plavala popoldne,« je za STA povedala Tjaša Oder, ki je tako ostala brez napovedanega finala, za katerega ji je zmanjkalo malenkost več kot sedem sekund.

Za dosežek dneva je poskrbel Adam Peaty. Britanski olimpijski prvak je slavil zmago na 100 m prsno in postal prvi plavalec v zgodovini, ki si je trikrat priplaval naslov svetovnega prvaka v tej disciplini.

Ena glavnih zgodb na letošnjem SP v Južni Koreji je sicer doping. Za manjši škandal je namreč na 400 m prosto poskrbel drugouvrščeni Avstralec Mack Horton. Ta na podelitvi medalj ni želel stopiti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra za skupinsko fotografiranje najboljših, prav tako je sestopil z odra ob kitajski himni odigrani v čast zmagovalcu Sunu Yangu. Ta je osumljen, da je lani v Zhejiangu ob pomoči svojih varnostnikov razbil epruvete s svojimi vzorci. Sedemindvajsetletnik, ki je bil v preteklosti že suspendiran zaradi zlorabe prepovedanih poživil, je za dejanje ostal nekaznovan, posledično pa postal osovražen med tekmeci.

Jutri bosta na SP slovenske barve branila Peter John Stevens v paradni disciplini na 50 m prsno in Katja Fain na 200 m prosto.