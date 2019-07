Izvajalec bo ograjo dobavljal sukcesivno, torej sproti, je pa dolžan zagotavljati minimalne standarde, ki so zapisani v razpisni dokumentaciji. Sposoben mora biti zagotoviti postavitev najmanj 100 metrov ograje na dan, 700 metrov na teden in od 3000 do 3100 metrov na mesec.

Kdaj in kje bodo dela potekala, bosta odločala ministrstvo za notranje zadeve in policija. Kot je v ponedeljek dejal notranji minister Boštjan Poklukar, bodo ograjo postavili »tam, kjer bo to potrebno«, natančnejši pa ni bil, saj da gre za operativen podatek policije.

Ministrstvo za javno upravo je objavilo dve naročili: eno za 40 kilometrov ograje s pripadajočimi stebri, sidrnimi vijaki in rezilno žico ter drugo za dobavo stebrov in sidrnih vijakov ter montažo panelne ograje v dolžini 3,8 kilometra, ki je že na zalogi.

Na prvi razpis za dobavo in montažo 40 kilometrov ograje je prispelo šest ponudb. Ministrstvo pa je naročilo oddalo srbskemu podjetju s ponujeno skupno ceno 4.557.693 evrov (z DDV). Omenjeno podjetje je uspelo tudi na drugem razpisu, na katerega so sicer prispele še tri ponudbe. V tem primeru izbrana ponudba znaša 272.687 evrov. Odločitvi za obe naročili sta bili objavljeni 9. julija, pravnomočni pa sta postali 20. julija.