Šele pred dobrimi enajstimi leti so med Italijo in Slovenijo padle mejne kontrole, potem ko je naša država leta 2007 vstopila v schengensko območje. Italijanski notranji minister Salvini zdaj razmišlja, da bi na meji zgradil ograjo in suspendiral schengen, če mešane policijske patrulje, ki sploh še niso začele delati, ne bodo zajezile migrantskih tokov.