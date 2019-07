V raziskavi so uporabili skladbo britanske skupine Marconi Union z naslovom Weightless, ki je bila spisana posebej z namenom sprostitve, so pa sodelujoči dali vedeti, da bi pred operacijskim posegom sicer raje sami izbrali glasbo.

Zdravniki, ki so sodelovali v raziskavi, so medtem povedali, da so slušalke, ki si jih namestili bolnikom, otežile komunikacijo, so avtorji navedli v strokovni reviji BMJ, ki jo je povzel BBC.

Sodelujočim v raziskavi so ali dali pomirjevalo midazolam ali pa so jim tri minute predvajali omenjeno skladbo, medtem ko so jim vbrizgali anestetik. Midazolam, ki se ga med drugim trži pod imenom Dormicum, sodi v skupino pomirjeval benzodiazepini in ga običajno vbrizgajo za pomiritev pred posegi ali preiskavami.

Raziskovalci s pensilvanijske univerze navajajo, da se je tesnoba pri obeh skupinah sodelujočih zmanjšala v enaki meri.

Tesnoba, ki jo bolniki občutijo pred operacijo, lahko vpliva na okrevanje, saj sproža stresne hormone v telesu. Zato v medicini tudi uporabljajo pomirjevala, ki pa lahko imajo stranske učinke in zahtevajo stalen nadzor zdravniške ekipe, so izpostavili raziskovalci.

Zdravljenje z glasbo na drugi strani »tako rekoč nima škodljivih učinkov in tudi ne stane veliko«.

»Glasba aktivira čustveni del možganov, sistem nagrajevanja in poti užitka,« je povedala doktorice Veena Graff, profesorica asistentka za anesteziologijo na medicinski fakulteti Peerlman na pensilvanijski univerzi.

»To pomeni, da so lahko bolniki vstopijo v svoj svet, da jim je udobno in da imajo popoln nadzor,« je dodala po poročanju BBC.

Glasba je sicer že dalj časa neprecenljivo orodje v medicini. Med drugim so jo že uporabili med možgansko operacijo, in sicer za spremljanje delovanja možganov. Z glasbeno terapijo je moč pomagati ljudem z avtizmom, prav tako lahko obudi spomine in izboljša življenje ljudi z demenco.

Glasba ima moč zdravljenja, vzpodbujanja in pomirjanja tako na duha kot telo na najrazličnejše načine, a kako do tega pride, znanstveniki še ne razumejo povsem, izpostavlja BBC.