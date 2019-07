Dvainšestdeset tovornih vozil in devet avtobusov so danes v nekajurnem nadzoru na gorenjski avtocesti na Torovem ustavili policisti: ugotovili so, da so trije vozniki prekoračili čas trajanja vožnje, dva nista imela dovolj počitka, štirje so vozili prehitro, eno vozilo pa ni bilo tehnično brezhibno. Eden od voznikov tovornjakov je bil celo pod vplivom alkohola. Namerili so mu 0,56 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, torej več kot 1,1 promila, je sporočil Bojan Kos s PU Kranj.

Policisti so skupaj s finančno upravo in prometnim inšpektoratom opravljali nadzor v okviru drugega dela nacionalne preventivne akcije Agencije za varnost prometa in policije, ki bo potekal vse do nedelje. Prvi del so izvedli že februarja. Pozorni so predvsem na najpogostejše kršitve voznikov tovornjakov in avtobusov, med katere sodijo tehnična oporečnost vozil, prekoračitev hitrosti, nepravilno pripet tovor, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov.

Vzrok za akcijo je jasen: v letošnjem prvem polletju so med vozniki tovornjakov našteli že 19.784 kršitev prometnih predpisov, 27 odstotkov več kot lani. Med vozniki avtobusov jih je bilo 633, 29 odstotkov več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Na srečo je bilo nesreč z udeležbo tovornjakov devet odstotkov manj (letos 1255, lani pa 1377). Povzročili so 811 nezgod (lani 905), v katerih so umrli štirje ljudje (lani dva več), 15 je bilo hudo poškodovanih, lažje pa 179. Umrla sta dva voznika tovornjaka, sedem jih je bilo hudo in 63 lažje ranjenih. Tuji tovornjakarji so povzročili 42 odstotkov nezgod.