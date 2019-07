Po podatkih novomeške PU so državljana Južne Koreje, ki je z vožnjo po avtocesti ogrožal sebe in druge udeležence v prometu, zaradi kršitve oglobili in ga napotili na regionalno cesto.

Nekoliko pozneje so prejeli še obvestilo o kolesarju na avtocesti iz smeri Dobruške vasi proti Smedniku in tam zalotili 44-letnega kršitelja iz Novega mesta. Zaradi omenjenega prekrška so mu izdali plačilni nalog in ga napotili do izvoza, kjer je avtocesto zapustil.

V sobotnih večernih urah so nato še na avtocesti pri Dobruški vasi izsledili 44-letnega moškega iz Novega mesta, ki je hodil po cestišču in s tem ogrožal sebe in druge udeležence v prometu.

Zaradi omenjene kršitve so mu izdali plačilni nalog in ga napotili z avtoceste, so še sporočili z novomeške PU.