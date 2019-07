Poletno vzdušje se je v preteklem tednu preselilo tudi na borzni parket, saj je bilo relativno malo objav iz gospodarske in poslovne sfere. Tečaji svetovne košarice delnic so rahlo upadli, k padcu pa je v največji meri prispeval največji kapitalski trg na svetu – ZDA – konkretno pričakovanja glede nadaljnjih ukrepov denarne politike. Vlagatelji so namreč ob trgovinskih sporih in upočasnitvi gospodarske rasti pričakovali, da bo ameriška centralna banka (Fed) na prihajajočem srečanju konec julija posegla po znatni ekspanziji denarne politike (znižanje osrednje obrestne mere za polovico odstotne točke na raven 1,75 % - 2,25 %), a so prvi signali iz osrednje ameriške denarne ustanove glede prihodnjih ukrepov poskrbeli za razočaranje trgov z le 0,25 % točk velikim znižanjem obrestne mere. Trgi sicer v prihodnjih 12 mesecih pričakujejo, da bo osrednja obrestna mera v ZDA upadla na 1,50 %. Za kislo razpoloženje je poskrbel tudi ameriški nepremičninski trg. Število začetih gradenj rezidenčnih nepremičnin v ZDA je v juniju upadlo za 0,9 % glede na mesec prej, kar je bilo pod pričakovanji analitikov (-0,7 %). Še slabše pa jo je odnesel podatek o številu gradbenih dovoljenj, ki je v juniju upadel za 6,1 % glede na mesec prej, medtem ko so analitiki pričakovali celo rahlo rast (+0,1 %). Sentimenta nista uspela popraviti niti podatka, ki kažeta oziroma vplivata na razpoloženje potrošnika. Obseg

maloprodaje v ZDA je namreč v juniju glede na mesec prej porasel za 0,4 %, medtem ko so vlagatelji pričakovali le 0,1 % rast. K rasti je v največji meri prispevala prodaja motornih vozil. Dodatno je v ZDA v tednu, ki se je zaključil 13. julija, 216 tisoč ljudi zaprosilo za pomoč v primeru brezposelnosti, kar je sicer 8 tisoč več kot teden prej in v skladu s pričakovanji analitikov, a manj kot znaša povprečje v zadnjem mesecu (219 tisoč). Med državami, kjer je število prosilcev najbolj poraslo, izstopajo Teksas, Kalifornija, Georgia in Indiana. Na pozitivno gibanje tečajev delnic izdajateljev s trgov v razvoju je v preteklem tednu najbolj vplival drugi največji kapitalski trg na svetu – Kitajska. Gospodarska rast azijskega giganta je v drugem četrtletju leta 2019 na letni ravni znašala 6,2 %, kar je bila sicer najnižja rast po prvem četrtletju leta 1992, a je bila v skladu s pričakovanji analitikov. Pozitivno pa sta v juniju na Kitajskem presenetila podatka o obsegu maloprodaje in industrijske proizvodnje, ki sta glede na leto prej porasla za 9,8 % oziroma 6,3 %, medtem ko so vlagatelji pričakovali le 8,5 % oziroma 5,2 % rast.

Pozitivnega azijskega sentimenta pa ni potrdila Japonska. K negativnemu gibanju delniških tečajev na omenjenem trgu je v pomembni meri doprineslo razočaranje izvoznega dela gospodarstva. Japonski izvoz je namreč v juniju upadel za 6,7 % (že 7. zaporedni mesec upada obsega izvoza), medtem ko so analitiki pričakovali le 5,4 % upad, med izvoznimi trgi z največjim padcem (10 % na letni ravni) pa najdemo Kitajsko, kjer se povpraševanje predvsem po japonski opremi za proizvodnjo čipov zaradi trgovinskega spora z ZDA še vedno zmanjšuje. Zatišje, ki smo mu bili priča v preteklem tednu, verjetno ne bo trajalo dolgo, saj sledi teden, ki bo bogat z objavami rezultatov poslovanja nekaterih največjih svetovnih družb (Alphabet, Coca-Cola, McDonald's in Boeing). Za zanimivost pa bosta poskrbeli tudi zasedanji dveh največjih centralnih bank, tako Fed-a kakor tudi Evropske centralne banke.