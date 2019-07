Evropi se obeta nov vročinski val

Evropi se ta teden, od četrtka dalje, obeta nov vročinski val. Po napovedih vremenoslovcev bo kratkotrajen, a izredno močan ter bo prizadel severno Francijo ter dele Belgije, Luksemburga in Nizozemske. Visoke temperature ozračja so napovedane tudi v Veliki Britaniji in Nemčiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.