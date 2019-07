Lynda Blanchard, bodoča ameriška veleposlanica v Sloveniji

Dobro leto dni po slovesu ameriškega veleposlanika Brenta Hartleyja je senat potrdil njegovo naslednico na položaju. To bo postala podjetnica in humanitarka iz Alabame Lynda Blanchard, ki bo deveta veleposlanica ZDA oziroma najvišja predstavnica ameriškega predsednika v Sloveniji, potem ko bo uradno prisegla in predala akreditive predsedniku Slovenije. Po Nancy Ely Raphel bo druga ženska na tem položaju.