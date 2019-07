Ameriški senat je danes potrdil podjetnico in soustanoviteljico fundacije za pomoč otrokom Lyndo Blanchard iz Alabame za novo veleposlanico v Sloveniji. Za potrditev je glasovalo 54 senatorjev, proti pa 40. Potrebnih je bilo 51 glasov.

Glasovanje je potekalo strogo po strankarskih linijah, saj so jo potrdili z glasovi republikanskih senatorjev, demokratski pa so glasovali proti, med njimi senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar. Glavni razlog za takšen izid je širši spor med demokrati in republikanci okoli nominacij predsednika Donalda Trumpa na različne položaje.

Po potrditvi so imenovanje Blanchardove takoj vrnili v Belo hišo, saj ga mora podpisati Trump, ki jo je tudi predlagal na veleposlaniški položaj v rojstni državi soproge Melanie. Blanchardova mora nato še zapriseči, uradno pa bo postala veleposlanica, ko bo predala akreditive slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju.

Kdaj se bo to zgodilo, za zdaj ni znano, pravijo na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. »S selitvijo Lynde Blanchard v Ljubljano je povezanih mnogo administrativnih in logističnih zadev, ki morajo biti opravljene pred njenim odhodom iz ZDA, zato v tem trenutku ne moremo potrditi datuma njenega prihoda,« so zapisali.

Druga ženska, druga nekarierna veleposlanica Blanchardova bo na položaju nasledila Brenta Hartleyja, ki je iz Slovenije odšel pred letom dni. Bo deveti ameriški veleposlanik v Sloveniji in druga ženska po Nancy Ely-Raphel. Doslej je bil edini veleposlanik, ki ni prihajal iz vrst ameriške diplomacije, Yousif Ghafari. Ta je bil v Sloveniji dobrega pol leta, zdaj pa je častni konzul Slovenije v Michiganu. Blanchardova je soustanoviteljica razvojne fundacije 100x za pomoč sirotam, za boj proti revščini otrok in v podporo njihovemu razvoju, deluje pa v devetih državah na štirih celinah. Skupaj s soprogom je ustanoviteljica podjetja B&M Management za upravljanje naložb v nepremičnine, ki je po navedbah ocenjeno na več kot milijardo dolarjev in je blizu osnovni dejavnosti Trumpa. Diplomatskih izkušenj nima. Blanchardova sta tudi velika donatorja republikanski stranki, po navedbah ameriških medijev sta ji od leta 2016 namenila več kot 2,6 milijona dolarjev. Temu gre verjetno pripisati njeno imenovanje, saj je v Združenih državah že desetletja prisotna praksa, da predsedniki svojim finančnim podpornikom lahko namenijo veleposlaniški položaj.