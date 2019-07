Voznika kombija so policisti ustavili v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Tujce je prevažal v kombiju z italijansko registracijo, ki je sicer namenjen prevozu največ treh oseb. Tujci so državljani Egipta, Sirije, Iraka, Palestine in Turčije, v državo pa so vstopili nezakonito. Voznik je tujce nameraval prepeljati v Italijo, so še ugotovili policisti. Zaradi načina prevoza je voznik povzročil tudi nevarnost za življenje oziroma zdravje teh oseb.

Tujci so v Sloveniji zaprosili za azil, namestili so jih v azilna doma v Ljubljani in Logatcu.

Voznik je osumljen storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države, policisti so ga pridržali. Kriminalisti ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora od enega do osmih let in denarna kazen.

Policisti PU Nova Gorica so od začetka letošnjega leta do 17. julija zaradi ilegalnega prehoda meje s Hrvaško obravnavali 144 oseb. Mejo so poskusili prečkati z javnim prevozom ali pa so z organiziranim prevozom želeli priti do meje z Italijo. Italijanski varnostni organi pa so v Slovenijo vrnili 82 oseb, ki so ilegalno prestopile mejo, gre predvsem za Afganistance, Pakistance in Bangladeševce.