Zadnja pika: Cestna afera

Jutri mineva 50 let od tako imenovane cestne afere, ki je pretresla državo. Bilo je 21. julija 1969, ko je jugoslovanska tiskovna agencija Tanjug objavila navidez nepomembno vest, da federacija ne bo financirala gradnje avtocestnih odsekov Hoče–Levec in Postojna–Razdrto in da bodo posojila šla za ceste v Srbiji, BiH in Črni gori.