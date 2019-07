Zaradi novega informacijskega sistema bodo centri za socialno delo lahko delali hitreje

Novi informacijski sistem Krpan, ki so ga do junija uvedli na centrih za socialno delo, omogoča hitrejše, bolj fleksibilno in učinkovito delo z dokumentnim gradivom, so prepričani na ministrstvih za javno upravo in za delo. Po načrtih naj bi ta sistem do leta 2023 dobila celotna državna uprava.