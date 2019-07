Erica Hope, Evropska podnebna fundacija: Ljudem ne bi smeli soliti pameti, a jim lahko vsaj olajšamo izbiro

Boj proti podnebnim spremembam stopa v novo fazo. Okoljevarstveniki so tudi v Sloveniji zaostrili retoriko in od vlade zahtevajo, naj podnebne spremembe prepozna kot nacionalno krizo. Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja in vsak prebivalec naše države v ozračje povprečno izpusti kar petkrat večjo količino toplogrednih plinov, kot nam pripada za doseganje podnebnega ravnovesja. »V času, ko država sprejema ključne odločitve za naslavljanje podnebnih sprememb, podporniki poziva od vlade pričakujejo, da z odločnim ukrepanjem in zavezujočim načrtom izpolni pravico vseh do zdravega življenjskega okolja,« poudarja široka skupina družbenih organizacij – čebelarjev, planincev, Rdečega križa, invalidov, tabornikov, sindikatov, potrošnikov, občin… – ki tudi druge organizacije in posameznike vabijo, naj na spletni strani www.podnebnakriza.si podprejo poziv slovenski vladi.