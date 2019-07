Protestniki so pred poslopja lokalnih in nacionalnih oblasti pripeljali plovila z napisi, kot so Ukrepajte takoj in Prihodnost, ki se je bojite, je že tukaj.

Skupina, ki poziva vlado k razglasitvi podnebnih izrednih razmer, namerava proteste v prihodnjih dneh uprizarjati s pomočjo lokalnih skupin iz celotne Velike Britanije. Med drugim nameravajo v četrtek izdati londonsko deklaracijo o davčnem uporu in v petek pred parlamentom združiti moči z mladimi, ki bodo prav tako s protestom zahtevali odločnejše podnebno ukrepanje vlade.