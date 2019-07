Gregor Selak (Društvo za razvoj plezalne kulture) se je na SP, ki je potekalo 16. in 17. julija, zlahka uvrstil v finale, v najpomembnejši smeri pa padel na gibu malo pod vrhom, tako da se že tretjič v nizu s svetovnega prvenstva vrača z bronom. V kategoriji omejitve gibanja RP3 ga je osvojil že lani v Innsbrucku in leta 2016 v Parizu.

»Kvalifikacije sem dobro odplezal, za finale pa smo vedeli, da bo odločala hitrost in sem na vrhu pač naredil napako. Medalja je v redu, moram pa reči, da sem želel in pričakoval tudi kaj več. Sem malo razočaran,« je vtise strnil 30-letni Škofjeločan, nekdanji član mladinske reprezentance v športnem plezanju, ki so mu leta 2014 diagnosticirali multiplo sklerozo, od leta 2016 pa športno pot uspešno nadaljuje kot paraplezalec.

Gluho-slepa plezalka Tanja Glušič (AK Ravne) z Aspergerjevim sindromom, vrsto avtistične motnje, je kvalifikacije končala na petem mestu med desetimi tekmovalkami, za četrto mesto in napredovanje v finale pa ji je zmanjkalo le pol giba.

Hladen tuš je na svojem prvem SP doživel tudi Matej Arh (AO PD Kranj), nekdaj perspektiven alpinist, ki ima po nesreči v zaledenelem slapu leta 2017 paraparezo, delno prekinitev hrbtenjače. Po kratkem medicinskem pregledu so ga v zadnjem trenutku prestavili v zahtevnejšo kategorijo omejitve gibanja RP2, čeprav že dve sezoni tekmuje v RP1. V težji kategoriji, kjer je zmagal Iranec Behnam Khalaji, je bil deseti med 16 tekmovalci.