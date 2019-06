"To je bil moj življenjski cilj. Ne morem verjeti, da mi je uspelo. Ne vem, kaj naj rečem, sem tako zelo čustvena v tem trenutku," je po zgodovinskem uspehu dejala Garnbretova, ki so jo po velikem uspehu prevzela čustva in solze sreče.

V svetovnem pokalu na balvanih, ta je na sporedu od leta 1999, tak niz nepremaganosti še ni uspel nobenemu plezalcu ali plezalki pred Korošico.

"Sezona se je začela idealno in sem želela, da bi jo lahko nadaljevala in končala na takšen način. Zdaj se je to zgodilo. To je neverjetno. Moja motivacije je bila, da bi zmagala na vseh tekmah. In to mi je uspelo 20 minut nazaj," je takoj po uspehu dejala nova rekorderka, ki je pri svojih komaj dopolnjenih 20 letih vpisala že 25. zmago v svetovnem pokalu.

Potem ko je v enem poskusu splezala zadnji balvan v finalu, so jo obkrožile tekmice in ji čestitale ter se veselile skupaj z njo.

V ženski konkurenci je bil še pred Vailom, torej zadnjo tekmo letošnjega svetovnega pokala športnih plezalk na balvanih, odločen boj za naslov skupne zmagovalke sezone.

Balvanski globus je prvič pripadel Garnbretovi, ki je lovoriko kot prva osvojila z nizom šestih zmag, torej niti enkrat v sezoni ni bila manj kot prva. Dvomov o zmagovalki tako ni bilo, saj je osvojila maksimalen izkupiček 500 točk. V končnem seštevku se nato odšteje ena tekma oziroma najslabši izid.

Druga skupno Japonka Akiyo Noguchi (320 točk) je bila v Vailu še četrtič v tej sezoni druga, Fanny Gibert pa je tekmo končala na tretjem mestu, Francozinja je tretja tudi skupno.