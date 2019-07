Jutri zjutraj in dopoldne bo precej jasno. Popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 19, najvišje dnevne od 25 od 30 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče. V nedeljo popoldne lahko predvsem v gorskem svetu nastane kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad večjim delom srednje in južne Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Preko srednje Evrope pa se pomika višinska motnja, ki bo vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah s šibkimi zahodnimi vetrovi k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ob Jadranu bo ostalo suho. Jutri bo ob Jadranu večinoma sončno. Drugod bo več spremenljive oblačnosti, sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht.

Biovreme: V četrtek bodo občutljivi imeli vremensko pogojene težave, prehodno bodo lahko okrepljeni tudi nekateri bolezenski znaki.