Tropska nevihta Barry naj bi se zjutraj po krajevnem času v Mehiškem zalivu okrepila v orkan, vendar le v orkan prve najnižje stopnje z vetrovi največ do 119 kilometrov na uro. Prebivalci New Orleansa, pri katerih je spomin na uničujoč orkan Katrina pred 14 leti še vedno živ, ostajajo previdni, vendar pa se ne obeta ponovitev katastrofe iz leta 2005.

Predsednik ZDA Donald Trump je razglasil izredne razmere in zvezna vlada je skupaj z lokalnimi in državnimi pripravljena s pomočjo in reševalnimi ekipami, naftna podjetja so evakuirala delavce z naftnih ploščadi, evakuacije so zadele okrog 10.000 ljudi v nižje ležečih predelih ustja reke Mississippi, v pripravljenosti je tudi 3000 pripadnikov narodne garde z vso potrebno opremo.

Vojaški inženirski korpus, ki je utrdil nasipe ob reki Mississippi po orkanu Katrina, zagotavlja, da voda nasipov ne bo presegla, saj naj bi se kljub obilici dežja nivo reke dvignil na največ do 5,2 metra, nasipi pa so visoki najmanj šest metrov. Katastrofe najverjetneje ne bo, bo pa zanesljivo zelo mokro.