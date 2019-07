Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo, prav tako pa tudi zdravniki, ki so v imenu obeh organizacij sodelovali na delovnih sestankih glede uvedbe potrdila o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki, niso podali nikakršnega soglasja za njegovo uvedbo, so sporočili iz zbornice. Na sestankih so zdravniki podali številne predloge in jih utemeljili, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa jih po njihovih navedbah za zdaj ni upošteval.

Kot so opozorili, pa se kljub temu v komunikaciji ZZZS v medijih in z izvajalci zdravstvene dejavnosti pojavljajo navedbe, da je bila uvedba elektronskega bolniškega lista z njimi usklajena.

Člani odbora za osnovno zdravstvo zdravniške zbornice se ne strinjajo predvsem s kratkim obdobjem preizkusne uvedbe in s predvidenim načinom financiranja stroškov uvedbe. ZZZS je začetek pilotne uvedbe napovedal za 1. septembra, od 1. novembra pa je predvidena uvedba za celotno Slovenijo.