KPK je namreč zaradi omenjene zahteve za parlamentarno preiskavo uvedla postopek zaradi kršitve etike in integritete državnega sveta in nekaterih državnih svetnikov. Na predsednika DS je naslovila zahtevo za vpogled in izročitev dokumentacije, povezane z zahtevo.

V parlamentu so se predstavniki KPK oglasili danes. Kot je v izjavi za medije povedal namestnik predsednika KPK Uroš Novak, so zahtevali in prejeli tako dokumentacijo iz državnega zbora kot iz državnega sveta. Glede nadzora, ki ga je uvedla KPK, je povedal le, da ga opravljajo v skladu s pooblastili, pristojnostmi in instituti, ki jih imajo po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Predsednik DS Alojz Kovšca pa je pojasnil, da so pripravili vso dokumentacijo, ki jo bodo po potrebi še dopolnili. Predstavnikom KPK je tudi zagotovil, da jim bodo na voljo vsi državni svetniki, strokovne službe in dokumentacija, ki jo bodo potrebovali.

Sicer pa sta bila po njegovih besedah predstavnika KPK "sprejeta z naklonjenostjo", saj v DS menijo, da je treba zadevi priti do dna in odstraniti vse dvome o možnosti koruptivnosti. Delovanja KPK ne vidi kot vpletanje v delo DS, saj ta le opravlja svoje naloge, je dodal.

Nasprotno pa kot pritisk na DS vidi pozive iz vrst tožilcev, ki so opozarjali na nedopustnost odreditve omenjene parlamentarne komisije. Zdi se mu nenavadno, da se je tožilstvo do zahteve DS opredeljevalo še pred uvedbo preiskave.