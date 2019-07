Policisti pri Uncu ustavili slovenskega državljana, ki je prevažal tri nezakonite migrante

Cerkniški policisti so pol ure po polnoči na območju Unica ustavili osebno vozilo slovenskih registrskih označb, v katerem je 36-letni slovenski državljan prevažal tri državljane Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.