Geološki zavod, Agencija RS za okolje (Arso), Slovenske železnice in Rižanski vodovod so na območju, kjer so ocenili, da je vpliv onesnaženja razlitja kerozina po junijski nesreči tovornega vlaka največji, začeli vrtati v petek. Danes so iz ministrstva za okolje sporočili, da so v vrtini našli kerozin. Območje si bo danes ogledal minister, ki bo ob 10. uri na voljo tudi za izjave medijem.

Potem ko je ob nesreči vlaka v podtalje odteklo okoli 9000 litrov kerozina, ki bi lahko ob padavinah prišel do vodnega vira, so v predoru odstranili del zemljine in kamenja pod progo ter na območju položili zaščitno membrano, da bi lahko zbirali in odvajali vodo, ki bo ob padavinah pronicala skozi strop in stene predora.

Pitno vodo redno nadzirajo, Rižanski vodovod pa namerava poleg tega ob vodnem črpališču zgraditi bazen, v katerem bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil.