»V klubu je na vseh funkcijah, ki jih je opravljal, pustil močan pečat. Bil je udeleženec in aktiven član pri vseh velikih stvareh, ki so se zgodile v našem klubu. Pogrešali bomo njegov entuziazem ter njegove izkušnje in znanje,« so zapisali na spletni strani košarkarskega kluba iz Laškega.

Antauer, ki je umrl med kolesarjenjem, je bil močno vpet tudi v delo Košarkarske zveze Slovenije. Med drugim je bil predsednika Združenja košarkarskih prvoligašev, med evropskim prvenstvom v Sloveniji 2013 je bil vodja navijaškega središča v Celju, deloval je kot komisar na tekmah regionalne lige ter »spiritus movens« savinjske košarke.

Žalostna novica je prišla tudi iz primorskega konca, po hudi bolezni je umrl 24-letni košarkar iz Sežane Taras Velikonja Grbac. V zadnji sezoni je igral za domači lokalni klub, bil pa je tudi igralec Heliosa, Nove Gorice, Slovana, Litije, Ajdovščine in Jadrana.