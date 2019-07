22-letni Koprčan bo podpisal pogodbo z Denverjem, ki ga je na naboru leta 2017 izbral kot 49. Po Edu Muriću in Martinu Kramplju pa naj bi Jaka Blažič pričakovano postal tretja slovenska okrepitev Cedevite Olimpije. 29-letnega Blejca čaka dvoletna pogodba z ljubljanskim klubom. Blizu Stožic naj bi bil tudi ameriški organizator igre Kiefer Sykes, ki je v lanski sezoni navduševal pri italijanskem Avellinu. Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Mirza Begić pa bo v novi sezoni igral za Mornar iz Bara. Štiriintridesetletni in 216 centimetrov visoki center je že sedma okrepitev črnogorske zasedbe, pred njim so v Bar prišli Sead Šehović, Milko Bjelica, Jacob Pullen, Derek Needham, Brandis Raley-Ross in Damir Markota.