Italijansko javno tožilstvo v Milanu v preiskavi preverja časopisne navedbe o financiranju vladne stranke Liga preko naftnega posla z Rusijo. Sprožili so jo po objavi zvočnega posnetka, iz katerega razvidno, da so se o tem lansko jesen v moskovskem hotelu Metropol pogovarjali trije Italijani in trije Rusi. Prve informacije o omenjenem srečanju, na katerem je bil tudi tesni sodelavec notranjega ministra Mattea Salvinija, Gianluca Savoini, je februarja objavil tednik L'Espresso, a brez oprijemljivih dokazov, prejšnji teden pa je z zvočnim posnetkom, ki je precej dolg in nedvoumen, postregel ameriški spletni portal BuzzFeed.

Osnova posla sta bila dizelsko gorivo in kerozin za italijansko podjetje, provizijo pa bi pobrale osebe, povezane s Severno ligo, kot se Salvinijeva stranka statutarno še vedno imenuje. Vse skupaj se je dogajalo 18. oktobra lani, pred očmi sogovornikov pa so bile letošnje majske evropske volitve, kar je dal Savoini jasno vedeti. Ruse namreč na posnetku prepričuje, da želijo na volitvah skupaj z avstrijskimi svobodnjaki, Alternativo za Nemčijo, Švedskimi demokrati ter Le Penovo in Orbanom kot zavezniki spremeniti Evropo, ki mora biti blizu Rusiji. »Res želimo imeti odlično zavezništvo s temi strankami, ki so proruske, toda ne za Rusijo in zaradi Rusije, pač pa zaradi naših držav. Da pa bi bili dobri z Rusijo, moramo biti močni v svojih državah,« je razpredal. Iz nadaljevanja posnetka pa je razvidno, da je v finančne podrobnosti posla, ki priznava tako imenovane posredniške stroške v obliki popusta na borzno ceno treh milijonov ton dizla in kerozina, vpleten tudi Salvini, čeprav ni omenjen z imenom, ampak le kot namestnik predsednika vlade. Iz objavljenega zapisa je tudi razvidno, da so Rusi ponujali še dodatne dobičke podjetjem in osebam v poslu in njegovo dolgoročnost, a Savioni reče, da ne želijo služiti, ampak le dobiti denar za volilno kampanjo, ki da »je v korist obeh držav«.

Savoini se je zatekel k molku Namen preiskave milanskega tožilstva je zdaj ugotoviti, ali je bil omenjeni posel o ruskem financiranju Lige sklenjen in ali je stranka, ki jo je na evropskih volitvah podprlo dobrih 34 odstotkov Italijanov, denar tudi dobila. Po časopisnih navedbah naj bi bilo v igri blizu 60 milijonov evrov. Ker so tuje donacije političnim strankam v Italiji prepovedane, pa bi morale biti posledice v primeru prejetega denarja za Ligo in Salvinija kristalno jasne. Gianluca Savoini, ki je trenutno predsednik združenja Lombardija-Rusija in je poročen z Rusinjo, je po poročanju italijanskih medijev na ponedeljkovem zaslišanju izkoristil pravico do molka. Salvini je v minulih mesecih že večkrat zanikal, da bi stranka dobila ruski denar, a se izmika zahtevam opozicije, da na obtožbe v medijih spregovori v parlamentu. Nekateri mediji so navajali, da Savoinija opazno ni bilo med gosti na državniški večerji ob letošnjem majskem obisku ruskega predsednika Vladimirja Putina v Italiji. Iz vladne palače pa so kasneje sporočili, da je bil Savoini povabljen, a da Salvini za to ni vedel. Italijanski premier Giuseppe Conte je že pred dnevi dejal, da Savoinija osebno ne pozna, oglasil pa se je še drugi član italijanske odprave, ki se je v moskovskem hotelu dogovarjala o odkupu nafte, Giancarlo Meranda. Ali ga bo zaslišalo tožilstvo, še ni jasno. Povedal je, da je bil s Salvinijem večkrat v stiku, a hkrati poudaril, da so bili vsi stiki omejeni na javne dogodke in da se zasebno nista nikoli pogovarjala.

Salvini naročil poročilo o Romih Italijanski notranji minister Matteo Salvini je deželnim oblastem naročil, naj pripravijo poročilo o romskem prebivalstvu, na podlagi katerega bodo izdelali načrt za odstranitev nezakonitih romskih naselij. »Cilj je preveriti prisotnost nezakonitih naselij za pripravo načrta za izselitev,« so sporočili z notranjega ministrstva. Po ocenah Sveta Evrope v Italiji živi med 120.000 in 180.000 Romov, Sintov in Caminantov, kar je eden najmanjših deležev med evropskimi državami. Več kot polovica jih je italijanskih državljanov ter imajo službo in dom. Caminanti so nomadska skupnost, ki izvira s Sicilije, prisotni so tudi v Rimu, Neaplju in Milanu. sta