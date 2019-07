Carola Rackete, kapitanka ladje, ki je z migranti na krovu na silo vplula v luko na Lampedusi, italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju očita izkoriščanje družbenih omrežij za spodbujanje sovraštva in zahteva, da zbriše svoje profile. V vloženi tožbi proti njemu navaja, da uporablja besede, ki blatijo, izražajo globoko sovraštvo in celo odvzemajo človeško dostojanstvo. Salvini je njeno vplutje na Lampeduso in razvoj dogodkov okoli ladje Sea Watch 3 komentiral na družbenih omrežjih in Racketejevo večkrat neposredno napadel. V tožbi 31-letna Nemka utemeljuje, da je s svojimi izjavami Salvini pri podpornikih sprožil val drugih sovražnih odzivov. Vodja Lige se je že v četrtek odzval na samo napoved tožbe. »Nemška komunistka, tista, ki se je zaletela v ladjo finančne policije, je državno tožilstvo pozvala, da zaprem svoje strani na facebooku in twitterju. Meje smešnosti ne obstajajo. Torej lahko uporabljam instagram,« je dejal.

Nemško kapitanko so po vplutju konec prejšnjega meseca aretirali in ji odredili hišni pripor, ki ga je sodišče pozneje odpravilo. Proti njej poteka preiskava zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah. Mestne oblasti v Parizu pa so se odločile, da bodo nemškima kapitankama Caroli Rackete in Pii Klemp, kapitanki iz ene od prejšnjih reševanj migrantov, podelili najvišje častno priznanje.