Thiel je v ponedeljek Google obtožil izdaje, saj da je sodeloval s kitajsko vlado oz. vojsko. Trump je nato na Twitterju objavil, da je Thiel »čudovit človek, ki pozna to področje bolje kot kdorkoli« in da bo »Trumpova administracija zadevo pogledala,« je zapisal ameriški predsednik.

Spletni velikan Google je v odzivu dejal, da so obtožbe neutemeljene, in se vprašal po Thielovih motivih. »Ne sodelujemo s kitajsko vojsko. Sodelujemo z ameriško vlado, vključno z ministrstvom za obrambo, in sicer na različnih področjih, med drugim pri kibernetski varnosti, rekrutiranju in zdravstveni oskrbi,« so po poročanju nemške tiskovne agencije v izjavi zapisali v Googlu.

Google je leta 2010 iz protesta zaradi cenzure iskalnih zadetkov svoj iskalnik umaknil iz Kitajske. Nedavno je začel proučevati možnosti, da bi za Kitajsko pripravil prilagojeno različico, a je sporočil, da ni v načrtu, da bi različico zagnali, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.