Trump je v ponedeljek dejal, da njegove izjave niso rasistične in z njimi ni nič narobe, ker "se številni strinjajo z njim". Trump je tvitnil, da naj progresivne oziroma v republikanskem besednjaku radikalno leve ali komunistične kongresnice, ki nasprotujejo njegovim politikam, odidejo nazaj domov, čeprav so vse državljanke ZDA in le ena od štirih, ki so tarča napadov, ni bila rojena v ZDA.

Trump je videl priložnost v sporu med kongresnicami in predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi glede zakona o izredni pomoči za reševanje humanitarne krize na meji. Pelosijeva, ki je bila doslej največje levo zlo, ki je lahko doletelo ZDA, je po novem zmerna demokratka, ki jo je Trump skušal vzeti v bran. Pelosijeva je to čast zavrnila in Trumpovi napadi so spet poenotili demokrate, vendar si je obenem utrdil podporo svoje volilne baze.

»Naša država je svobodna, lepa in zelo uspešna. Če sovražiš našo državo ali v njej nisi srečen, lahko greš,« je tvitnil. Pred tem pa hudo zaostril napad na četverico demokratk, ki jim zaradi aktivizma rečejo oddelek - Ilhan Omar iz Minnesote, Rashido Tlaib iz Michigana, Alexandria Ocasio Cortez iz New Yorka in Ayanno Pressley iz Massachusettsa.

»Demokratske kongresnice bruhajo najbolj zlobne, sovražne in ostudne reči, ki jih je kdajkoli povedal kak politik v predstavniškem domu ali senatu, a jim demokratska stranka pogleda skozi prste. Grozljivo protiizraelsko, protiameriško, proteroristično...preklinjanje in še kaj, preplašeni demokrati pa bežijo stran. Zakaj predstavniški dom ne zavrne umazanih in sovražnih besed, ki so jih izrekle? Zato, ker so radikalna levica in demokrati se jih bojijo. Žalostno,« je tvitnil Trump.

Silovitost Trumpovega napada, v katerem večina vidi odkriti rasizem, saj nobena od kongresnic ni bela, je presenetil tudi republikansko stranko. Politično zmerjanje je postajalo nekaj normalnega tudi pred pojavom Trumpa, vendar večinoma ni nihče nikogar pošiljal »domov« oziroma skušal prikazati nasprotovanje svoji politiki kot sovraštvo do Amerike.

Rasne napetosti so v ZDA tlele pod površjem in občasno izbruhnile v spopade tudi pred Trumpom, vendar večina Američanov meni, da so se odnosi med rasami z njim poslabšali. Republikanci poleg tega, da so postali Trumpova stranka, vse bolj postajajo tudi stranka izključno belcev, ki so največji in najpomembnejši volilni blok, čeprav z leti to več ne bodo. Demokrati postajajo vse bolj stranka manjšin.

Anketa ameriškega centra za raziskave javnega mnenja NORC je že predlani ugotovila, da le polovica Američanov meni, da je mešanje kultur in vrednot iz vsega sveta pomemben del ameriške nacionalne identitete. Tretjina meni, da je pomembna le kultura prvih evropskih priseljencev. Mešanje kultur torej tudi ras je pomemben del ameriške identitete za dve tretjini demokratov in le tretjino republikancev. Polovica republikancev daje težo le kulturi evropskih priseljencev.

Demokratska večina v kongresu pripravlja resolucijo z obsodbo Trumpovih izjav, kar predsednika ne bo prizadelo, vendar želijo demokrati doseči, da se okrog tega opredelijo republikanski kongresniki. Povsem jasno je tudi, kakšen je namen Trumpovih izjav. Ankete kažejo, da je od leta 2016 ohranil isto bazo volivcev in je ni razširil. Z njo bo skušal osvojiti nov mandat, kar bo mogoče le z visoko volilno udeležbo njegovih podpornikov.