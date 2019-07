Med domnevnimi tihotapci je tudi grški policist, ki je delal na letališču na otoku in olajšal tihotapljenje migrantov. Te so tihotapili tako, da so se pretvarjali za turiste, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tihotapska mreža je delovala najmanj 15 mesecev, pri čemer so jim morali migranti za let v zahodno- in srednjeevropske države plačati med 4500 in 6000 evrov. Koliko ljudi so pretihotapili, zaenkrat ni znano. Preiskava še poteka, iščejo pa še morebitne druge člane mreže.

Trenutno je v Grčiji več kot 80.000 ljudi, večinoma z Bližnjega vzhoda in severa Afrike, ki so zaprosili za azil. Večina teh še vedno išče poti, kako bi prišli v druge države EU.