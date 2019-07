Vodafonovi uporabniki bodo lahko omrežje začeli uporabljati v sredo, uporaba te hitre povezave jih bo stala dodatnih pet evrov na mesec. Vodafone trenutno ponuja naprave, ki omogočajo povezavo s 5G, proizvajalcev Huawei in Samsung.

Vodafonovo omrežje 5G je še zelo omejeno - družba v Nemčiji sicer zagotavlja povezavo 4G s 25.000 baznimi postajami. V avgustu naj bi se število postaj za 5G povečalo na 50.

"Letos nameravamo še vaditi in zbrati odzive," je dejal Gerhard Mack iz Vodafona in dodal, da načrtujejo nato v letu 2020 pospešiti izgradnjo omrežja in vzpostaviti več tisoč baznih postaj za 5G.

Konec prihodnjega leta naj bi v dosegu 5G-postaje živel vsak osmi Nemec, leto kasneje pa vsak četrti, napovedujejo. Pri tem dodajajo, da bodo uporabili obstoječe 4G-postaje, tako da "ne bomo videli precej več anten, kot jih je sedaj", je povedal Mack.