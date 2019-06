#reportaža “To je najtežja intervencija, v kateri sem sodeloval”

Sonce je v Hrastovljah žgalo ozračje, kot bi bila sama vrata pekla tik pod razbeljenimi železniškimi tiri, in čakajoče elektrodizelske lokomotive so v ozračje puhale še bolj vroč zrak. Sto gasilcev, železničarjev in policistov si je medtem v debelih zaščitnih oblekah prizadevalo čim prej umakniti preostali (po nesreči) cisterni iz predora.