Po navedbah dpa se je blizu bundestaga zbralo nekaj sto demonstrantov, po navedbah nemške policije manj kot 500. To je občutno manj kot na preteklih petkovih protestih; še pred tednom dni se je v nemškem Aachnu nedaleč od meje z Nizozemsko zbralo 40.000 mladih udeležencev iz vse Evrope.

Protestniki so, kot dodaja francoska tiskovna agencija AFP, nosili plakate z napisi, kot je »2038 je predaleč"«. Gre za letnico, ko naj bi Nemčija po vladnih načrtih opustila izkoriščanje premoga za pridobivanje elektrike.

»Medtem ko politiki služijo zadnje minute pred poletnimi počitnicami, jim od zunaj sporočamo: ljudje, ki ne oblikujejo podnebne politike, si ne zaslužijo počitnic,« so na spletnem družbenem omrežju twitter zapisali v gibanju Petki za prihodnost. »Zato smo oblikovali človeško verigo in zahtevamo, da nadaljujete sejo,« so dodali.

V Nemčiji so bili minuli teden priča velikemu podnebnemu shodu in tudi državljanski nepokorščini, saj je več sto aktivistov vdrlo v odprti rudnik Garzweiler in tam s svojo prisotnostjo ustavilo delo.

V Nemčiji so sodeč po anketah podnebna vprašanja sedaj v očeh javnosti težava številka ena, stranka Zelenih pa je po izraženi podpori z ramo ob rami s stranko CDU, ki ji pripada kanclerka Angela Merkel. Vlada je napovedala postopno ukinjanje rabe premoga do leta 2038, kar pa je po oceni podnebnih strokovnjakov veliko prepozno, da bi lahko zadržali segrevanje ozračja na še sprejemljivih ravneh.

Proteste Petki za prihodnost je navdihnila švedska najstnica Greta Thunberg.