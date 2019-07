V Venezueli, ki se trenutno spopada s hudimi političnimi, družbenimi in gospodarskimi težavami, bo v okviru kampanje vzpostavljenih več kot 7000 točk za cepljenje, prek katerih bo mogoče cepiti vse otroke v državi, mlajše od pet let.

Unicef je v ta namen priskrbel in dostavil več kot 3,8 milijona doz oralnega cepiva proti otroški paralizi in 124.479 doz inaktiviranega cepiva proti otroški paralizi. Omogočil je tudi produkcijo televizijskih in radijskih oglasov za osveščanje o cepljenju, so sporočili s Slovenske fundacije za Unicef.

Severna in Južna Amerika sta bili leta 1994 certificirani kot regija brez akutne flakcidne paralize, ki jo povzroča otroška paraliza. A če cepljenje zanemarimo ali z njim prekinemo, divji virus otroške paralize ostaja potencialna grožnja, poudarjajo pri Unicefu.

Sklad ZN za otroke je letos poleg cepiv proti otroški paralizi za trenutno kampanjo skupaj s partnerji v Venezueli zagotovil še skoraj 6,7 milijona doz cepiva proti davici ter 176.000 doz cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Po ocenah ZN sicer v Venezueli pomoč potrebuje okoli 3,2 milijona otrok. Unicef za izvajanje pomoči otrokom z zdravstvenimi storitvami in cepljenjem, čisto pitno vodo, izobraževanjem, prehrano ter zaščito pred nasiljem in izkoriščanjem potrebuje 32 milijonov dolarjev. Do danes je v ta namen prejel 17,8 milijona dolarjev.

Sredstva za pomoč otrokom v državah v razvoju z aktualno kampanjo Več kot le cepivo zbira tudi Unicef Slovenija. Pet evrov je mogoče darovati s poslanim sporočilom sms s ključno besedo UNICEF5 na 1919.