Medijsko odmevna Trumpova napoved aretacij milijonov ljudi je bila pretiravanje od samega začetka, saj zvezna vlada nima ne ljudi in ne denarja za operacije takšnega obsega.

Vršilec dolžnosti direktorja službe za priseljevanje in carine (ICE) Matthew Albence je razložil, da je vse, kar delajo, le to, da izvršujejo odločitve sodišč, ki so določenim nezakonitim priseljencem v ZDA izdala nalog za deportacijo. Akcija naj bi prizadela okoli 2000 ljudi v desetih večjih mestih.

Trump je zatrdil, da večina županov akcijo podpira, ker v svojih mestih ne želi imeti kriminalcev, čeprav tudi statistika njegove vlade sproti potrjuje, da nezakoniti priseljenci izvršijo veliko manj kaznivih dejanj kot državljani ZDA. Večina jih je tiho in dela ter plačuje davke.

Župani nekaterih mest se tega zavedajo in ne sodelujejo s podobnimi akcijami ICE. Županja Atlante Keisha Bottoms je na primer javno svetovala priseljencem, naj ne odpirajo vrata, dokler ne vidijo sodnega naloga. Podobno svetujejo priseljencem tudi mediji, kot je televizija Univision, in cerkveni voditelji, ki ponujajo zatočišča pred osovraženo »la migro«, kot agentom ICE rečejo priseljenci iz Latinske Amerike.

Županja Chicaga Lori Lightfoot je dejala, da gre pri tem le za nepotrebno travmatizacijo ljudi. Zagovornike pravic priseljencev skrbi, da bodo agenti ICE spotoma pobrali tudi tiste, ki jim niso izdali naloga za izgon iz države.

Newyorški župan Bill de Blasio je na televiziji CNN dejal, da so milijoni nedokumentiranih ljudi v ZDA ključnega pomena za gospodarstvo in del skupnosti. Trumpove racije pa so le del prizadevanj za njegovo ponovno izvolitev. »To se ne dela, saj potem ljudje ne bodo več sodelovali z lokalno policijo pri reševanju resnih zločinov,« je dejal newyorški župan.

Trump je sredi dneva tvitnil, da bi morale iti nekatere progresivne kongresnice nazaj v popolnoma polomljene in s kriminalom okužene kraje, odkoder so prišle. Izjava je spomnila na tisto njegovo o »usranih državah«, iz katerih prihajajo priseljenci v ZDA.

»Zanimivo je videti, kako progresivne demokratske kongresnice, ki so prišle iz držav, katerih vlade so popolna katastrofa, najhujše, najbolj skorumpirane in nesposobne na svetu, besno ukazujejo prebivalcem ZDA, največje in najmogočnejše države na svetu, kako naj se upravlja njihova vlada,« je tvitnil Trump.

Trump kongresnic ni imenoval, vendar je vsem jasno, da je mislil med drugim na Alexandrio Ocasio Cortez, Ilhan Omar, Rashido Tlaib in nekatere druge demokratke, ki so se zapletle v prepir s demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi pri potrjevanju zakona o izrednih sredstvih zaradi humanitarne krize na meji.