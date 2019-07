Agencijsko delo v Luki Koper: Opozorila o potencialno spornih praksah še niso potihnila

Agencije Adecco, Kariera, No problem 2017 in T-Momo bodo Luki Koper zagotovile 346 delavcev, ki bodo delali kot delovodje, kontrolorji, viličaristi, vozniki in luški transportni delavci. Luka Koper bo zanje plačala 13 milijonov evrov. Sindikalisti medtem opozarjajo predvsem na pretekle sporne prakse nekaterih agencij, ki so bile uspešne na razpisu.