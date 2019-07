Vlakovne kompozicije, ki so zaradi nesreče obstale v Kopru, so že med vikendom zapustile Koper. Vlakovni promet poteka normalno, prav tako ni nobene posebnosti pri delu v pristanišču, so za STA pojasnili v Luki Koper.

Na SŽ medtem izvajajo monitoring proge, posebnosti pa ne zaznavajo. Škoda, ki je nastala zaradi iztirjenja, je še vedno ocenjena na med 1,5 in dva milijona evrov, prav tako nespremenjena ostaja ocena izlitega kerozina. Iz vagonov naj bi ga izteklo okoli 10.000 litrov. Najnovejše analize zemljine po podatkih SŽ še niso znane.

Iztirjenje vlaka pri Hrastovljah in razlitje kerozina je sicer poleg ohromitve železniškega prometa iz koprskega pristanišča razkrilo ranljivost vodnih virov v Sloveniji. Zaradi izlitja kerozina bi bilo namreč lahko ogroženo vodno zajetje Rižane. V Rižanskem vodovodu, ki Obalo in njeno zaledje oskrbuje s pitno vodo, sicer ves čas analizirajo vzorce vode.