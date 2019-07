Serijski prvak Žagar iz AMTK Ljubljana in Ivačič sta imela po treh dirkah namreč enako število točk. Zmaga v super finalu je bila tako tista, ki je Žagarju zagotovila nov rekord v zgodovini državnega prvenstva Slovenije.

V napeti dirki pred številnimi gledalci je tokrat na petišovskem ovalu kraljeval Ivačič, ki je Žagarja premagal tako v rednem delu kot v finalni vožnji. To je pomenilo, da sta se morala najboljša v letošnji sezoni pomeriti še v dodatni vožnji, saj se je Ivačič s tem dosežkom po točkah izenačil z Žagarjem. Slednji je na koncu le dokazal, zakaj že skoraj dve desetletji kroji vrh slovenskega in svetovnega speedwaya.

»Zadovoljen sem, da sem osvojil še osemnajsto zvezdico slovenskega prvenstva, prav tako pa tudi, da je prav Matic, ki je dejansko moj varovanec, saj mu pomagam tako pri motorjih, opremi in nasveti glede dirkanja, v tej sezoni napredoval tako daleč, da sem se moral pošteno potruditi, da sem obranil lanski naslov prav proti njemu,« je po dirki povedal Žagar, ki se bo sedaj ponovno povsem osredotočil na dirke SP iz serije velike nagrade.

»V letošnji sezoni sem napravil pravi preboj, kar dokazuje tudi ta dirka. Srečen sem, da sem na tak način osvojil svojo prvo zmago v državnem prvenstvu in to proti Mateju, svojemu vzorniku. Za veliki met, naslov prvaka, bo potrebno še nekaj časa, tega se tudi sam zavedam. A je bila tokrat priložnost za to zelo blizu,« je svoje občutke opisal Ivačič, ki ga njegovi navijači kličejo kar Sremiška puščica.

Tretje mesto na dirki je osvojil povabljeni danski voznik Matias Nielsen, nehvaležno četrto pa je pripadlo Denisu Štojsu, veteranu iz AMD Krško. Slednji si je s tem privozil tudi tretje mesto v skupnem seštevku DP, saj je na dirki manjkal Nick Škorja, najboljši slovenski mladinec, ki v celjski bolnišnici še vedno okreva po operaciji roke. Škorji je kljub temu pripadel še en naslov najboljšega mladega voznika, saj je imel dovolj zaloge točk še iz minulih dveh dirk.

Sklenjeno državno prvenstvo je prineslo več slovenskih voznikov, kot jih je nastopalo minula leta in odgovorni v tem športu se nadejajo, da se jim jih bo v naslednji sezoni pridružilo še več.