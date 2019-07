Za sedmo nosilko iz Constante, ki je poklicna igralka od leta 2006, je to drugi naslov na turnirjih največje četverice po lanskem slavju na OP Francije v Parizu.

»Nikoli še nisem igrala bolje. To je bila moja najboljša igra,« je takoj po dvoboju povedala igralka iz države, kjer nimajo niti enega travnatega igrišča. »Serena je bila vedno vzor in navdih, zato sem ji hvaležna,« pa je dodala o tekmici.

Sedemintridesetletna Williamsova, ki ji ni uspelo ujeti rekorda Avstralke Margaret Court s 24. zmago na turnirjih za grand slam, pa je izgubila drugi zaporedni finale na sveti travi, lani je bila od nje boljša Nemka Angelique Kerber.

Williamsova in deset let mlajša Halepova sta sicer odigrali enajst medsebojnih dvobojev: na devetih je slavila Američanka, na dveh pa Romunka. Ta je bila danes precej natančnejša, saj je v 56 minutah, kolikor je trajal dvoboj, naredila le tri neizsiljene napake, nerazpoložena Američanka pa kar 26.

»Igrala je izjemno. Ko nekdo igra tako dobro, mu moraš le čestitati in ga pohvaliti,« je dejala Williamsova. Ta je nekoliko popihala tudi na dušo navijačev. »Sama se moram še naprej truditi, boriti in uživati v športu. Všeč mi je tukaj, vedno je zabavno in rada igram pred vami.«

V prvem nizu je Halepova tekmici odvzela servis v prvi in tretji igri, v drugem pa v peti in sedmi igri. Romunka, ki ima skupno 19 turnirskih zmag, je za zmago dobila približno 2,6 milijona evrov, Williamsova, ki je na poti do finala izločila tudi Slovenko Kajo Juvan, pa za poraz v finalu približno 1,3 milijona evrov.

Halepova je priznala, da je bila malce živčna pred finalom. »Imela sem nekaj želodčnih težav, preden sem stopila na igrišče. Toda potem sem se osredotočila na svoje delo. S tem sem uresničila sanje moje mame. Pri desetih letih mi je rekla, da če si želim kaj narediti v tenisu, naj zaigram v finalu Wimbledona,« je še povedala nova zmagovalka, ki je nekoliko prilagodila igro za travnato podlago.

»Rahlo sem spremenila igro, da bi dobila več dvobojev na travi. Letos sem se počutila, kot da lahko več naredim z žogico in komaj čakam, da se vrnem naslednje leto,« je zaključila Romunka.

Ta je šokirala tudi legendarnega Američana Johna McEnroeja. »Vem, da je izjemna in v tej fazi kariere tudi bolje fizično pripravljena od Serene. Toda nisem si mislil, da jo bo tako prestrašila. Serena se je zdela v šoku, nisem si mislil, da se ji to lahko pripeti ob vseh izkušnjah. Halepova jo je popolnoma nadigrala. To sploh ni bil dvoboj,« je za BBC povedal McEnroe, trikratni zmagovalec Wimbledona.